Холодный кофейный напиток с ликером Бэйлис

Попробуйте в выходной день приготовить вкусный напиток из кофе и ликера Бэйлис! Это напиток нужно подавать холодным, он станет одним из ваших любимых коктейлей!

Ингредиенты

Сваренный кофе (для льда)

300 мл горячий сваренный кофе

200 мл сгущенное молоко

3 ст. л.

ликер Айриш Крим или Бэйлис

3 ст. л.

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Время готовки

15 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Заранее сварите кофе и сделайте из него лед в специальных формочках. Во время приготовления кофейного коктейля достаньте формочки с замороженным кофе. Сделайте кофе, налейте в него сгущенку и ликер Бэйлис. Тщательно перемешайте. Мешайте до однородной консистенции, пока сгущенное молоко полностью не растворится. Наполните стаканы кофейным льдом, залейте напиток, перемешайте и наслаждайтесь.