Холодный кофейный напиток с ликером Бэйлис 

Попробуйте в выходной день приготовить вкусный напиток из кофе и ликера Бэйлис! Это напиток нужно подавать холодным, он станет одним из ваших любимых коктейлей!
Ингредиенты
Сваренный кофе (для льда)
300 мл горячий сваренный кофе
200 мл сгущенное молоко
3 ст. л.
ликер Айриш Крим или Бэйлис
3 ст. л.
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Время готовки
15 мин Количество персон
2 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Заранее сварите кофе и сделайте из него лед в специальных формочках. Во время приготовления кофейного коктейля достаньте формочки с замороженным кофе. Сделайте кофе, налейте в него сгущенку и ликер Бэйлис. Тщательно перемешайте. Мешайте до однородной консистенции, пока сгущенное молоко полностью не растворится. Наполните стаканы кофейным льдом, залейте напиток, перемешайте и наслаждайтесь.