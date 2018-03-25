Красная лапша и хлеб с чили: что можно съесть в Буонметхуоте на 3 USD

На улицах Буонметхуота можно найти самые разнообразные вкусы

Красная лапша

Красный суп с лапшой — обычное блюдо в Буонметхуоте, который находится в пяти часах езды от более известного города Далата. Этот суп можно найти где угодно: в придорожном кафе или модном ресторане.

Толстую вермишель подают в бульоне с местными орехами кешью. Блюдо, которое обычно едят во второй половине дня, стоит 20 000 VND (0,88 USD), и доступно во многих кафе на улицах Phan Dinh Giot, Le Hong Phong и Phan Boi Chau.

Жареные перепела

Тушеные перепела жарят на углях и продают с дымящихся тележек на улице по 15 000 VND.

Хлеб с чили

Багеты поджаривают на огне с маслом и чили и затем сплющивают. Они продаются на углу улиц No Trang Long и Y Rut по 15 000 VND за штуку.

Печеные бисквиты

У вьетнамского бисквита banh bo, который делают из рисовой муки и который по форме похож на пчелиные соты, есть различные версии.

Этот печеный вариант — фаворит среди закусок после полудня. Он также менее сладкий, и многие питают странную любовь к горьковатым слегка подгоревшим краям.

Бисквиты можно найти в нескольких кафе на центральном рынке по 5 000 VND за штуку.

Оранжевый пирожок

Жареный пирожок, который выглядит как маленький апельсин, делают из клейкого рисового порошка и наполняют пюре из бобов mung. Его покрывают смесью растопленного сахара и семян кунжута.

Пирожки продаются на улицах или на центральном рынке по 3 000 VND за штуку.

Жареные шарики из клейкого риса

Шарики из клейкого риса, наполненные фаршем из свинины, грибами и приправой, обжаривают до золотистой корочки. Шарики довольно жирные, поэтому двух штук будет вполне достаточно для полдника.

Каждый шарик стоит 5 000 VND.

Источник: viettraveler.com