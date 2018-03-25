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Красная лапша и хлеб с чили: что можно съесть в Буонметхуоте на 3 USD
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Красная лапша и хлеб с чили: что можно съесть в Буонметхуоте на 3 USD 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
На улицах Буонметхуота можно найти самые разнообразные вкусы
Красная лапша
Красный суп с лапшой — обычное блюдо в Буонметхуоте, который находится в пяти часах езды от более известного города Далата. Этот суп можно найти где угодно: в придорожном кафе или модном ресторане.
Толстую вермишель подают в бульоне с местными орехами кешью. Блюдо, которое обычно едят во второй половине дня, стоит 20 000 VND (0,88 USD), и доступно во многих кафе на улицах Phan Dinh Giot, Le Hong Phong и Phan Boi Chau.
Жареные перепела
Тушеные перепела жарят на углях и продают с дымящихся тележек на улице по 15 000 VND.
Хлеб с чили
Багеты поджаривают на огне с маслом и чили и затем сплющивают. Они продаются на углу улиц No Trang Long и Y Rut по 15 000 VND за штуку.
Печеные бисквиты
У вьетнамского бисквита banh bo, который делают из рисовой муки и который по форме похож на пчелиные соты, есть различные версии.
Этот печеный вариант — фаворит среди закусок после полудня. Он также менее сладкий, и многие питают странную любовь к горьковатым слегка подгоревшим краям.
Бисквиты можно найти в нескольких кафе на центральном рынке по 5 000 VND за штуку.
Оранжевый пирожок
Жареный пирожок, который выглядит как маленький апельсин, делают из клейкого рисового порошка и наполняют пюре из бобов mung. Его покрывают смесью растопленного сахара и семян кунжута.
Пирожки продаются на улицах или на центральном рынке по 3 000 VND за штуку.
Жареные шарики из клейкого риса
Шарики из клейкого риса, наполненные фаршем из свинины, грибами и приправой, обжаривают до золотистой корочки. Шарики довольно жирные, поэтому двух штук будет вполне достаточно для полдника.
Каждый шарик стоит 5 000 VND.
Источник: viettraveler.com
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