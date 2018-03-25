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Яблочный пирог с карамелью
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Яблочный пирог с карамелью 

Карельские вести 1 час назад
Простой рецепт вкусного пирога из слоеного теста. Яблочный пирог будет отличным десертом для вашего стола.
Ингредиенты
Слоеное тесто
200 г  яблоки
7 шт  сахар
200 г  сливочное масло
50 г  яйца
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Способ приготовления
Время готовки
1,5 ч  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Французская
За сутки до того как приготовить пирог почистите яблоки от кожуры, порежьте на половинки и уберите сердцевину. Далее поместите в холодильник, ничем не накрывая, на 24 часа.
В круглую форму для запекания с толстым дном добавьте 200 грамм сахара. Влейте в сахар 50 мл воды и отложите на пару минут, чтобы он пропитался. Включите плиту и поставьте на средний огонь и готовьте, пока сахар не станет золотистым и тягучим.
Уберите карамель с огня и влейте в нее масло и добавьте щепотку соли, тщательно перемешайте до однородной массы. Далее аккуратно разложите сверху половинки яблок срезами вверх. Не забывайте о том, что карамель очень горячая! Снова поставьте на огонь. Готовьте примерно 5 минут. Можно разрезать еще яблок, чтобы между ними не оставалось просветов. Снимите с огня и полностью охладите.
Подогрейте духовку до 200 градусов. Тем временем раскатайте слоеное тесто до толщины в 5 мм, вырежьте из теста круг диаметром чуть больше вашей формы. Уложите тесто сверху на яблоки. Гтовьте в течение 30 минут.
Когда пирог приготовится выньте его из духовки, охладите около 5 минут. Затем возьмите большую тарелку, больше чем форма с пирогом, накройте ею форму и аккуратно, но быстро переверните на нее пирог. Подавайте со взбитыми сливками или сливочным мороженым. Приятного аппетита!
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