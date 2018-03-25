Клубничный напиток на основе вина 

Сангрия — это испанский среднеалкогольный напиток на основе вина (чаще — красного) с добавлением кусочков фруктов, ягод, сахара, иногда ‒ пряностей. Мы предлагаем вам рецепт клубничной сангрии, которая украсит вашу коктейльную вечеринку или вечерние посиделки с друзьями.
Ингредиенты
Вино красное или розовое
500-600 мл клубника
2 стак.
сок персиковый или ананасовый
1 стак.
ананасы консервированные с соком
3-4 ст. л.
сахарная пудра
2-4 ст. л.
лед по вкусу
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Способ приготовления
Соедините вино, сок, ананасы и кусочки клубники в графине. Все это тщательно перемешайте. Положите лед и уберите в холодильник на 2 часа. Добавьте лимон, корицу или сахарную пудру.
Приятного аппетита!
Время готовки
5 мин Количество персон
3 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная