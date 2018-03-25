Клубничный напиток на основе вина

Сангрия — это испанский среднеалкогольный напиток на основе вина (чаще — красного) с добавлением кусочков фруктов, ягод, сахара, иногда ‒ пряностей. Мы предлагаем вам рецепт клубничной сангрии, которая украсит вашу коктейльную вечеринку или вечерние посиделки с друзьями.

Ингредиенты

Вино красное или розовое

500-600 мл клубника

2 стак.

сок персиковый или ананасовый

1 стак.

ананасы консервированные с соком

3-4 ст. л.

сахарная пудра

2-4 ст. л.

лед по вкусу

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Способ приготовления

Соедините вино, сок, ананасы и кусочки клубники в графине. Все это тщательно перемешайте. Положите лед и уберите в холодильник на 2 часа. Добавьте лимон, корицу или сахарную пудру.

Приятного аппетита!

Время готовки

5 мин Количество персон

3 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная