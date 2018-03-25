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День белорусской кухни прошел в ракетном соединении ЗВО
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День белорусской кухни прошел в ракетном соединении ЗВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Дни национальной кухни проводятся один раз в месяц в воинских частях и образовательных учреждениях Западного военного округа с целью разнообразия питания
В ракетном соединении Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующемся в Ленинградской области прошел «День белорусской кухни». Тыловые службы, в день кулинарного праздника, постарались подчеркнуть самобытность и особенность рецептов этой страны.
Национальная кухня Беларуси вобрала в себя традиции украинской, русской и польской национальных кухонь. Однако наиболее характерная черта кухни Республики Беларусь — это преобладание блюд из картофеля. Самым излюбленным блюдом из картошки всех без исключения белорусов являются драники (картофельные блинчики), которые и стали главным украшением стола в ракетной бригаде ЗВО.
Кроме того, на первое ракетчикам был подан один из самых популярных белорусских супов с лапшой «По-белорусски».
Вторые блюда были приготовлены в основном из рыбы, мяса и овощей. Главным среди них стал «юц». Он представляет собой свиной или говяжий желудок, начиненный смесью крупы и мяса. Еще одним необычным блюдом стала «моканка». Её приготовили из муки, воды, сала и мясных обрезков.
На десерт были поданы блины, оладьи, каравай и всевозможные пироги. Из напитков были представлены квас и фруктово-ягодные компоты.
Кроме того, силами личного состава и гражданского персонала соединения был воссоздан национальный интерьер и колорит белорусского двора. Военнослужащие ознакомились с традиционными белорусскими блюдами под живое исполнение народных песен и плясок, узнали об истории и национальных обычаях.
Дни национальной кухни проводятся один раз в месяц в воинских частях и образовательных учреждениях Западного военного округа с целью разнообразия питания, сплочения коллективов, укрепления их морального и боевого духа..
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