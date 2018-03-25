Рецепт холодного яблочного чая с мятой

Простой рецепт освежающего чая с яблоком и мятой. Холодный чай поможет прекрасно утолить жажду.

Ингредиенты

Мята свежая

30 г чай черный

10 г сахар

60 г яблоки

1 шт.

лайм

1/2 шт.

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Способ приготовления

Время готовки

5 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Заварите 1,5 литра чая нарежьте мяту большими кусочками.

Процедите и добавьте к чаю сахар и порезанные листья мяты. Из большого зеленого яблока удалите сердцевину, порежьте его на кубики и добавьте в горячий чай вместе с половинкой лайма или лимона.

Накройте крышкой и поставьте настаиваться и остывать. Подавать чай нужно в холодном виде со льдом.