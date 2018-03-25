Рецепт холодного яблочного чая с мятой 

Простой рецепт освежающего чая с яблоком и мятой. Холодный чай поможет прекрасно утолить жажду.
Ингредиенты
Мята свежая
30 г чай черный
10 г сахар
60 г яблоки
1 шт.
лайм
1/2 шт.
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Способ приготовления
Время готовки
5 мин Количество персон
2 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Заварите 1,5 литра чая нарежьте мяту большими кусочками.
Процедите и добавьте к чаю сахар и порезанные листья мяты. Из большого зеленого яблока удалите сердцевину, порежьте его на кубики и добавьте в горячий чай вместе с половинкой лайма или лимона.
Накройте крышкой и поставьте настаиваться и остывать. Подавать чай нужно в холодном виде со льдом.