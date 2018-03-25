Слойки с сыром

Ингредиенты

Сыр: 100 гБездрожжевое слоеное тесто: 250 г Инструкция приготовления

Берем готовое бездрожжевое тесто. Размораживаем. Раскатываем и нарезаем на квадраты (не важно — ровные или кривые). Сыр измельчаем на терке или нарезаем на тонкие пластины. На подготовленное тесто посыпаем/укладываем сыр и заворачиваем рулетом (скрывая несовершенство нарезки теста). Укладываем на противень, смазанный маслом, на расстоянии 2–3 см друг от друга. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку до готовности.