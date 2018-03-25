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Десерт «Казбек»
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Десерт «Казбек» 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Мацони: 500 гСливки 33%-ные: 250 млЖелатин: 5 гСахар: 100 гКорица: 2 гМускатный орех: 1 гКозинаки: 10 гКленовый сироп: 6 мл  Инструкция приготовления
Желатин замочить в воде комнатной температуры. В сливки добавить сахар, корицу, мускатный орех и размягченный желатин. Прогреть, довести почти до кипения, до 70 градусов. В это время перемешать мацони венчиком для устранения комочков. Залить мацони горячими сливками через сито, не пропуская мускатный орех и корицу. Перелить в любую удобную посуду и ждать около 6 часов, чтобы затвердело в холодильнике. Украсить козинаками и сиропом.
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