Салат с печеной тыквой и брынзой

Тыква: 500 гСыр брынза: 100 гЛимон: 1/4 штукиЗеленый салат: 1 пучокОливковое масло: 5 столовых ложекКумин (зира): 1 чайная ложкаПерец черный молотый: щепоткаОчищенные семена тыквы: по вкусуКленовый сироп: 50 мл Инструкция приготовления

Четверть тыквы нарежьте сегментами по 2-3 см, смазажьте оливковым маслом и обсыпьте кумином с двух сторон. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте тыкву на пекарской бумаге или фольге в течении 15 минут, после чего переверните и отправьте в духовку еще на 10 минут. Время приготовления зависит от сорта и стапени зрелости тыквы, кусочки должны преобрести золотистый цвет и легко протыкаться вилкой. Как тыква будет готова — дайте ей немного остыть, срежьте кожуру и нарежьте кубиками. Смешайте оставшееся масло, сок лимона, черный перец и кленовый сироп (можно заменить ложкой меда). В глубокую миску порвите салатную зелень, не нее выложите теплую тыкву, кусочки брынзы (можно предварительно нарезать кубиками или хаотично отделить вилкой), равномерно полейте заправкой и слегка перемешайте. Сверху посыпьте тыквенными семечками.