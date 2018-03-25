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Чечевичный суп с лангустинами
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Чечевичный суп с лангустинами 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Чечевица пюи: 250 гМорковь: 1 штукаЛук репчатый: 1 головкаЧеснок: 1 зубчикБукет гарни: 1 штукаТрюфельное масло: 2 дэшаСливки 40%-ные: 150 млЛангустины: 12 штукКарри: 1 чайная ложкаОливковое масло: 2 столовые ложкиМорская соль: по вкусуСвежемолотый черный перец: по вкусу
Инструкция приготовления
Для букета гарни связать вместе лавровый лист, веточку свежего тимьяна, несколько листьев петрушки и сельдерея. Морковь разрезать на 3 части, луковицу на 4. Лангустины очистить. Поместите чечевицу (не замачивая) в большую кастрюлю вместе с овощами, чесноком и букетом гарни. Залейте холодной водой и доведите до кипения. Готовьте на среднем огне, пока чечевица не начнет лопаться. Это должно занять 15 минут-не дольше, иначе получится каша. Откиньте на дуршлаг, сохранив 250 мл отвара. Чеснок, овощи и букет гарни выбросите. Измельчите чечевицу в блендере, добавив немного отвара, чтобы получилось однородное, гладкое пюре. Перелейте обратно в кастрюлю и разведите оставшимся отваром. Посолите, поперчите и, помешивая доведите до кипения. Добавьте трюфельное масло и сливки. Чтобы приготовить лангустины, посыпьте их молотым карри, солью и перцем. Нагрейте сковороду и, когда почувствуете, что пошел жар, добавьте масло. Обжаривайте в течение минуты на каждой стороне, пока лангустины не порозовеют и не станут плотными на ощупь. Подогрейте суп и разлейте по 6 нагретым тарелкам. Сверху в каждую положите по 2 лангустина и подавайте.
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