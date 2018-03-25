Ещё
Мясные фрикадельки в грибном соусе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мясные фрикадельки в грибном соусе 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Говяжий фарш: 500 гЗеленый виноград: 150 гСоль: на кончике ножаПерец черный молотый: на кончике ножаСушеные белые грибы: 30 гКартофель: 250 гБелое сухое вино: 120 млСливки: 300 млЗеленый лук: 1 стебельПанировочные сухари: 50 гРастительное масло: 3 столовые ложки
Инструкция приготовления
Грибы замочить примерно на час в 100 мл воды. Затем отжать и мелко нарезать. Грибной настой не выливать!Картофель отварить, остудить и не крупно нарезать. В сковороде разогреть масло. Фарш смешать с панировочными сухарями, посолить и поперчить по вкусу, сформировать фрикадельки и их пожарить. По желанию можно использовать смешанный фарш (например, говяжий и свиной) и делать фрикадельки с яйцом. Фрикадельки вынуть из сковороды и на оставшемся жире пару минут обжаривать грибы, затем добавить вино и грибной настой, все накрыть крышкой и тушить 10 минут. В сковороду добавить сливки и тушить еще пару минут. Духовку разогреть до 200 градусов. Зеленый лук нарезать, виноград очистить от веточек. В форму положить картофель, фрикадельки, виноград, зеленый лук и все залить грибным соусом. Форму накрыть и поставить в духовку на 15-20 минут.
Eda.ru: последние новости
Куриный суп с беконом, луком-пореем и вялеными томатами Глинтвейн с имбирем Мясо по-аргентински
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок35
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини93
Чехова похудела и показала откровенное фото6
Волочкова показала, как моется в бане242
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение