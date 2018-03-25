Мясные фрикадельки в грибном соусе

Говяжий фарш: 500 гЗеленый виноград: 150 гСоль: на кончике ножаПерец черный молотый: на кончике ножаСушеные белые грибы: 30 гКартофель: 250 гБелое сухое вино: 120 млСливки: 300 млЗеленый лук: 1 стебельПанировочные сухари: 50 гРастительное масло: 3 столовые ложки

Инструкция приготовления

Грибы замочить примерно на час в 100 мл воды. Затем отжать и мелко нарезать. Грибной настой не выливать!Картофель отварить, остудить и не крупно нарезать. В сковороде разогреть масло. Фарш смешать с панировочными сухарями, посолить и поперчить по вкусу, сформировать фрикадельки и их пожарить. По желанию можно использовать смешанный фарш (например, говяжий и свиной) и делать фрикадельки с яйцом. Фрикадельки вынуть из сковороды и на оставшемся жире пару минут обжаривать грибы, затем добавить вино и грибной настой, все накрыть крышкой и тушить 10 минут. В сковороду добавить сливки и тушить еще пару минут. Духовку разогреть до 200 градусов. Зеленый лук нарезать, виноград очистить от веточек. В форму положить картофель, фрикадельки, виноград, зеленый лук и все залить грибным соусом. Форму накрыть и поставить в духовку на 15-20 минут.