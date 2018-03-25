Пирог с яблоками и штрейзелем

Яблоко: 3 штукиСахар: 110 гЯблочное пюре: 175 гПшеничная мука: 290 гКукурузный крахмал: 30 гЯйцо куриное: 2 штукиВаниль: на кончике ножаСоль: на кончике ножаГрецкие орехи: 50 гКорица: 1/2 чайной ложкиРазрыхлитель: 1/2 чайной ложкиСливочное масло: 230 г Инструкция приготовления

Перемолоть в муку грецкие орехи. Сливочное масло и яйца заранее вынуть из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Яблоки помыть, почистить, некрупно нарезать и сразу смешать с яблочным пюре. Для теста смешать 125 грамм теплого масла с 50 граммами сахара, ванилью и небольшим количеством соли. Взбивать несколько минут. По одному добавить в тесто яйца, каждый раз все взбивая по минуте. Смешать 180 грамм муки с разрыхлителем и крахмалом и порционно подмешать в яичную массу. Для штрейзеля смешать 100 грамм муки, орехи, 60 грамм сахара, корицу и 100 грамм масла. Все мешать руками пока не сформируется крошка. Разогреть духовку до 175 градусов. Форму диаметром 20 см смазать жиром и присыпать мукой. Выложить тесто, затем яблоки и сверху штрейзель. Пирог выпекается около 40 минут. При необходимоти в конце выпекания прикрыть пирог фольгой.