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Скумбрия копченая с домашними чипсами и красной сальсой
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Скумбрия копченая с домашними чипсами и красной сальсой 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Скумбрия: 1/2 штукиКартофель: 20 гСоус сальса: 50 гУкроп: 2 гКинза: 5 гЧеснок: 10 гПомидоры: 20 гПерец чили: 10 гСоевый соус: 30 мл  Инструкция приготовления
Скумбрию разрезать вдоль вместе с головой пополам, добавить соевый соус, чили перец и промариновать 40 минут. Коптить 40 минут или обжарить на гриле, выложить на тарелку. Картофель нарезать тонко, полить оливковым маслом и посолить. Подсушить в духовке до золотистой корочки. Сверху на чипсы выклаожить скумбрию и рядом томатную сальсу, украсить укропом. Для приготовления сальсы, томаты нарезать мелким кубиком, перемешать с рубленным чесноком, кинзой и оливковым маслом.
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