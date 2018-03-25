Скумбрия копченая с домашними чипсами и красной сальсой

Скумбрия: 1/2 штукиКартофель: 20 гСоус сальса: 50 гУкроп: 2 гКинза: 5 гЧеснок: 10 гПомидоры: 20 гПерец чили: 10 гСоевый соус: 30 мл Инструкция приготовления

Скумбрию разрезать вдоль вместе с головой пополам, добавить соевый соус, чили перец и промариновать 40 минут. Коптить 40 минут или обжарить на гриле, выложить на тарелку. Картофель нарезать тонко, полить оливковым маслом и посолить. Подсушить в духовке до золотистой корочки. Сверху на чипсы выклаожить скумбрию и рядом томатную сальсу, украсить укропом. Для приготовления сальсы, томаты нарезать мелким кубиком, перемешать с рубленным чесноком, кинзой и оливковым маслом.