Устрицы с тремя соусами

Свежие устрицы: 6 штукЯблоко: 100 гСливы: 50 гКрасный лук: 50 гАпельсины: 500 гИмбирь: 20 гЧеснок: 1 зубчикЛайм: 100 гЯблочный уксус: 100 млКрасный винный уксус: 100 млКленовый сироп: 5 млПерец чили хлопьями: щепоткаСоль: по вкусу

Инструкция приготовления

Яблоко очистить и нарезать мелким кубиками. Также мелко нарезать сливу, красный лук, имбирь и чеснок. Взять три маленьких сотейника, в один выдавить сок из апельсинов и лайма, добавить имбирь и чеснок, поставить на огонь увариваться до густоты. Затем остудить и добавить мелко нарубленную кинзу. Во втором сотейнике так же довести до кипения винный уксус с луком, сливой и каплей кленового сиропа. Снять с огня, как только соус закипит. В третий сотейник положить яблоко, влить яблочный уксус, добавить хлопья чили и щепотку соли. Довести до кипения и снять с огня. Вскрыть устрицы специальным ножом и удалить крышку. Проследить, чтобы внутрь не попали отколотые кусочки раковины. Выложить устрицы на лед и влить в каждую по соусу. Немедленно подавать.