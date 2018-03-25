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Суп с сырными клёцками
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Суп с сырными клёцками 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Куриный бульон: 2 лСыр: 50 гПшеничная мука: 3 столовые ложкиМанная крупа: 3 столовые ложкиЯйцо куриное: 1 штукаСливочное масло: 4 столовые ложкиОливковое масло: 1 столовая ложкаЗелень: 1 пучокСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуМорковь: 1 штукаЛук репчатый: 1 штукаЛавровый лист: 2 штуки
Инструкция приготовления
Кастрюльку ставим на умеренный огонь. Наливаем ложку оливкового и ложку сливочного масла. В другой ёмкости разогреваем бульон. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной тёрке, всё это погрузить в кастрюльку к маслу. Когда морковь станет мягкой, а лук прозрачным — добавляем к ним нарезанную зелень (у меня лук, укроп, петрушка). Добавляем чашку бульона, тушим минуты 3 и вливаем весь бульон. Займёмся тестом для клёцок. Сыр трём на мелкой тёрке (у меня тильзитер), всыпаем к нему муку и манку, вбиваем яйцо и вливаем растопленное сливочное масло. Замешиваем тесто. Оно не должно быть слишком жидким, если получилось жидко — добавьте муки и манки в равных пропорциях. Скатываем мокрыми руками шарики 1,5 см. Когда варево на плите закипает — закидываем наши клёцки по 1-2 штуки за раз, если закидывать одновременно — может получиться одна большая клёцка. Следом за клёцками добавить соль, перец, лавровый лист и любимые приправы и специи (я добавила смесь трав: базилик, сельдерей, майоран чеснок). Варим суп ещё минут 5, когда всплывут все клёцки — выключаем огонь и оставляем суп на пол часа настояться. Приятного аппетита!
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