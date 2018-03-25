Десерт с фруктами и козьим сыром

Печенье савоярди: 200 гГруши: 200 гИнжир: 200 гАрбуз: 200 гЯйцо куриное: 2 штукиСахар: 50 гМягкий козий сыр: 100 гСыр маскарпоне: 100 гБелое вино: 100 мл Инструкция приготовления

Раскрошить печенье руками и разложить на дно прозрачных бокалов. Влить в каждый бокал вино и перемешать с крошками. Грушу и инжир очистить от кожи и произвольно нарезать. Пробить их вместе в блендере. Получившееся пюре переложить в половину подготовленных бокалов. В другие бокалы положить кусочки арбуза. Можно вырезать из арбуза шарики при помощи нуазетки. Отделить желтки от белков и взбить желтки с сахаром добела. Добавить козий сыр и маскарпоне, продолжить взбивать до однородности. Получившийся крем переложить в бокалы поверх фруктов. Яичные белки взбить и выложить из в бокалы с десертом как завершающий штрих.