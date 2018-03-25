Салат с колбасой и сыром

Докторская колбаса: 400 гПомидоры: 3 штукиСыр: 100 гЧеснок: 2 зубчикаМайонез: по вкусу

Инструкция приготовления

Колбасу и помидоры нарезать кубиками, сыр натереть на крупной терке, чеснок — на мелкой терке. Все перемешать и заправить майонезом.