Торт из печенья с кокосовым кремом

Крекеры: 400 гКокосовая стружка: 200 гВанильный сахар: 2 чайные ложкиМолоко: 500 млСливочное масло: 200 гСахар: 3/4 стаканаЯичный желток: 2 штукиПшеничная мука: 2 столовые ложкиВанильный порошок для пудинга: 2 столовые ложки

Инструкция приготовления

Желтки взбить с ½ стакана сахара. Добавить муку, пудинг (или крахмал) и ½ ст. молока, снова взбить миксером. Оставшееся молоко довести до кипения с оставшимся сахаром на маленьком огне, добавить приготовленную массу и варить на маленьком огне, пока жидкость не приобретет консистенцию пудинга. Охладить. Взбить миксером сливочное масло, постепенно добавить охлажденную массу. Всыпать ¾ кокосовой стружки и перемешать. На дно круглой формы выложить крекеры и накрыть их 1/3 массы. Затем поочередно выложить слоями печенье и кремовую массу (последний слой кремовый). Посыпать верх торта кокосовой стружкой и поставить в холодильник на 2-3 часа.