Ещё
Кролик с перепелками, тыквой и персиками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кролик с перепелками, тыквой и персиками 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Кролик: 1 штукаПерепелка: 5 штукАпельсины: 1 штукаХерес: 200 млТыква: 1 кгПерсики: 1 штукаЛавровый лист: 1 штукаТимьян: 5 веточекИзюм: 80 гТопленое масло: 50 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуЧеснок: 2 головки
Инструкция приготовления
Тыкву очистить от кожи и семян и нарезать крупными кубиками. Так же нарезать персики. Кролика разделать на 8 частей, перепелок разрезать пополам. В глубокой сковороде раскалить то¬пленое масло и обжарить на нем мясо со всех сторон в течение нескольких минут до коричневой корочки. Добавить очищенные зубчики чеснока и жарить, помешивая, еще три-четыре минуты. Добавить сок и цедру апельсина, херес, лавровый лист и веточки тимьяна. Посолить, поперчить и довести жидкость до кипения. Добавить к мясу куски тыквы и изюм, накрыть сковородку фольгой, сделав в ней несколько дырок ножом, и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Спустя 40 минут добавить кусочки персика и не накрывая фольгой вернуть в духовку еще на 10 минут. С целой головки чеснока срезать верхушку и обжарить срез на сковороде вместе с веточкой тимьяна. Украсить ей готовое блюдо.
Eda.ru: последние новости
Глинтвейн с имбирем Мясо по-аргентински Яичница овощная по-итальянски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок35
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини93
Чехова похудела и показала откровенное фото6
Волочкова показала, как моется в бане242
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение