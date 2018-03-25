Кролик с перепелками, тыквой и персиками

Кролик: 1 штукаПерепелка: 5 штукАпельсины: 1 штукаХерес: 200 млТыква: 1 кгПерсики: 1 штукаЛавровый лист: 1 штукаТимьян: 5 веточекИзюм: 80 гТопленое масло: 50 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуЧеснок: 2 головки

Инструкция приготовления

Тыкву очистить от кожи и семян и нарезать крупными кубиками. Так же нарезать персики. Кролика разделать на 8 частей, перепелок разрезать пополам. В глубокой сковороде раскалить то¬пленое масло и обжарить на нем мясо со всех сторон в течение нескольких минут до коричневой корочки. Добавить очищенные зубчики чеснока и жарить, помешивая, еще три-четыре минуты. Добавить сок и цедру апельсина, херес, лавровый лист и веточки тимьяна. Посолить, поперчить и довести жидкость до кипения. Добавить к мясу куски тыквы и изюм, накрыть сковородку фольгой, сделав в ней несколько дырок ножом, и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Спустя 40 минут добавить кусочки персика и не накрывая фольгой вернуть в духовку еще на 10 минут. С целой головки чеснока срезать верхушку и обжарить срез на сковороде вместе с веточкой тимьяна. Украсить ей готовое блюдо.