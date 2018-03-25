Йогуртовый десерт в мультиварке

Простокваша: 350 гМолоко 6%-ное: 300 млСливки 22%-ные: 300 млЧерника: 200 гВзбитые сливки: по вкусу

Инструкция приготовления

Молоко, сливки и простоквашу комнатной температуры сме­шать в отдельной емкости до однородной массы, перелить в чашу мультиварки. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» выбрать про­грамму «Йогурт». Нажать кнопку «Таймер/t˚C», кнопками «+» и «-» установить 12 часов. Нажать кнопку «Старт/Подогрев». Готовить до окончания программы. Готовый йогурт перемешать. Половину йогурта переложить в отдельную емкость, добавить чернику и взбить блендером. В стаканы выложить белый йогурт, сверху выложить йогурт с черникой, украсить взбитыми сливками и ягодами черники.