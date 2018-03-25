Ягодный пудинг с семенами чиа

Замороженные ягоды: 200 гБананы: 2 штукиКокосовое молоко: 200 млСемена чиа: 4 столовые ложки

Инструкция приготовления

Бананы запюрировать с ягодами и выложить в стаканчики, так чтобы они были наполнены не более чем на половину (при использовании свежих ягод — поставить в морозилку на 10-15 минут) Кокосовое молоко смешать с семенами чиа, настоять 5-10 минут пока семена не начнут разбухать, периодически помешивая. Равномерно выложить на ягодное пюре (при желании можно подсластить) Оставить в холодильнике на 3-4 часа. Семена «дойдут» и превратят молоко в пудингСверху можно добавить кокосовую стружку и цельные ягоды