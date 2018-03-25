Индейка на пару

Индейка на паруИнгредиенты

Филе индейки: 700 гМолотый имбирь: щепоткаЧеснок: 1 зубчикМолотый кардамон: щепоткаПерец черный молотый: щепоткаМолотая гвоздика: щепоткаМолотый тмин: щепоткаМолотая корица: щепоткаМолотый мускатный орех: щепоткаМолотый красный перец: щепоткаНатуральный йогурт: 150 млСоль: по вкусу

Инструкция приготовления

Индейку промыть, нарезать на крупные куски. Йогурт смешать со специями, посолить по вкусу. В йогурт положить куски индейки и убрать в холодильник мариноваться минимум на полчаса. После положить индейку в пароварку на 40 минут. Подавать лучше всего со свежими овощами.