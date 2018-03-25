Гречневые котлеты с пармезаном и сметанным соусом

Гречневая крупа: 150 гКартофель: 1 штукаЛук репчатый: 1/2 головкиТертый сыр пармезан: 30 гПшеничная мука: 100 гСметана: 50 гЧеснок: 1 зубчикРубленая петрушка: 20 гМаринованный имбирь: 5 гМайонез: 20 гМаринованные огурцы: 2 штуки

Инструкция приготовления

Гречневую крупу промыть, отварить с солью на медленном огне, крупа должна почти развариться. Картофель натереть на мелкой терке, через дуршлаг сильно отжать сок. Очень мелко нарезать репчатый лук. Гречке дать немного остыть, перемешать с картофелем и луком и тертым пармезаном. Из получившейся смеси вымесить фарш, посолить и поперчить. Из фарша сформировать котлетки, обвалять в муке, и обжарить по 7–10 минут с каждой стороны. Для соуса смешать сметану, тертые на мелкой терке корнишоны, мелко нарубленные чеснок, зелень, имбирь и майонез. Поперчить, посолить. Подавать сразу по готовности.