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Домашняя панна-котта с клубникой
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Домашняя панна-котта с клубникой 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Сливки 20%-ные: 200 млКлубника: 200 гЖелатин Dr.Oetker: 10 гСахар: 100 гВода: 100 мл  Инструкция приготовления
Растворить желатин в 150 мл горячей воды. Сливки с сахаром и 100 мл воды поставить на огонь. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара. В конце варки добавить желатин, но не кипятить. Разлить по формочкам, поставить в холодильник на ночь. Клубнику с сахаром измельчить блендером. Когда желе застынет, достать формочки из холодильника, на несколько секунд опустить в горячую воду, вынуть панна-котту и украсить клубничным соусом.
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