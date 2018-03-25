Домашняя панна-котта с клубникой

Сливки 20%-ные: 200 млКлубника: 200 гЖелатин Dr.Oetker: 10 гСахар: 100 гВода: 100 мл Инструкция приготовления

Растворить желатин в 150 мл горячей воды. Сливки с сахаром и 100 мл воды поставить на огонь. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара. В конце варки добавить желатин, но не кипятить. Разлить по формочкам, поставить в холодильник на ночь. Клубнику с сахаром измельчить блендером. Когда желе застынет, достать формочки из холодильника, на несколько секунд опустить в горячую воду, вынуть панна-котту и украсить клубничным соусом.