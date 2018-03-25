Тарталетки с мясом криля и свеклой

Свекла: 3 штукиТарталетки: 7 штукМясо криля: 1 банкаМайонез: по вкусуКрасная икра: 100 г Инструкция приготовления

Смешать все ингредиенты, заправить майонезом. Выложить в тарталетки и украсить икрой.