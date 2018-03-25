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Тарталетки с мясом криля и свеклой
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Тарталетки с мясом криля и свеклой
Eda.ru
1 час назад
Фото:
Eda.ru
Женский форум
Свекла: 3 штукиТарталетки: 7 штукМясо криля: 1 банкаМайонез: по вкусуКрасная икра: 100 г Инструкция приготовления
Смешать все ингредиенты, заправить майонезом. Выложить в тарталетки и украсить икрой.
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