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Говядина в томатном соусе
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Говядина в томатном соусе 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Свежая кинза (кориандр): 1 пучокГовяжье филе: 1 кгЛук: 2 головкиПомидоры: 5 штукСоль: по вкусуАджика: 1 чайная ложкаТмин: 1/2 чайной ложкиЧеснок: 2 зубчикаСвежие листья орегано: 1 пучокПерец черный молотый: по вкусу
Инструкция приготовления
Филе говядины порубить мелко (соломкой или кубиками) и выложить в кастрюлю с толстым дном. Налить немного холодной воды и тушить до готовности на среднем огне. Мясо должно получиться мягким и хорошо прожевываться. В процессе варки мясо посолить. При необходимости можно добавить кипяченой воды. Лук порубить полукольцами, добавить к мясу, когда вода испарится, тушить. Помидоры очистить от кожуры. Для этого надрезать их крест-накрест, залить кипятком, подождать пару минут, слить кипяток и окунуть помидоры в холодную воду. Снять кожуру. Нарезать помидоры, поместить в кастрюлю с мясом и луком. Тушить до тех пор, пока помидорная масса не превратится в соус. Когда помидоры потушатся, добавить аджику, чеснок, тмин, тщательно все перемешать. Тушить еще пару минут. Добавить мелко нарезанные книзу и орегано, выключить. В качестве гарнира модно использовать вареный рис, гречку или картофельное пюре.
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