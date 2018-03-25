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Соус из варенья с хреном
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Соус из варенья с хреном 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Столовый хрен: 50 гСоевый соус: 50 млСмесь молотых перцев: по вкусуВаренье из черной смородины: 50 гБальзамический уксус: 1 столовая ложка
Инструкция приготовления
Перемешать венчиком все ингредиенты, добавить перец по вкусу.
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