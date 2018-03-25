Тарелка паштетов

Тарелка паштетовИнгредиенты

Куриная печень: 300 гСкумбрия горячего копчения: 1 штукаОстов утки: 1 штукаСливочное масло: 50 гМорковь: 160 гЛук репчатый: 80 гПортвейн: 350 млЖирные сливки: 160 гБелый хлеб: 60 гЖелатин: 13 гВода: 100 млФисташки: 90 гСливочный сыр: 250 гСметана: 250 гУтиный жир: 150 гЛук-шалот: 40 гЧеснок: 2 зубчикаРозмарин: 2 веточкиТимьян: 3 веточкиЦедра апельсина: 15 гМускатный орех: по вкусуЛук-резанец: по вкусуСахар: по вкусуСоль: по вкусу

Инструкция приготовления

Остов утки с остатками мяса на ней положить в кастрюлю, довести до кипения и варить на медленном огне 2 часа, снимая пену. Бульон может пригодиться для другого блюда. На сливочном масле обжарить куриную печень до готовности, снять с огня и дать остыть. Произвольно нарезать морковь и лук, обжарить их на сливочном масле. Добавить 60 мл портвейна, выпарить его, влить сливки, добавить хлеб, мускатный орех, соль и сахар по вкусу. Оставить на среднем огне на 15 минут, помешивая. Желатин залить холодной водой и дать набухнуть. Добавить столовую ложку желатина в сотейник к овощам, перемешать и выключить огонь. Добавить яичный белок к остывшим овощам. Нарезать фисташки мелко, но не в пыль. Скумбрию избавить от кожи и костей, разобрать мясо на небольшие кусочки и отправить к фисташкам. Туда же положить сливочный сыр и сметану, тщательно размешать. Переложить риет в подходящую емкость, украсить фисташками и зеленым луком и убрать в холодильник. Утиный жир растопить в небольшом сотейнике на низком огне, добавив несколько веточек тимьяна и розмарина, неочищенный чеснок и нарезанный шалот. Потомить полчаса, чтобы жир пропитался ароматами. Оставшийся портвейн влить в сотейник, на среднем огне выпарить его на две трети. Добавить 50 грамм сахара, апельсиновую цедру, проварить 5 минут и добавить оставшийся размоченный желатин. Выключить огонь, процедить через сито и остудить. В блендере пробить остывшую печень и овощи до гомогенного состояния. Переложить паштет в прозрачную посуду, выровнять поверхность и залить остывшим портвейном. Убрать в холодильник. Снять с вареной утки все мясо, а также остатки кожи и положить в блендер. Залить мясо процеженным утиным жиром, посолить и пробить. Риет должен получиться неоднородным, с кусочками мяса. Переложить риет в посуду для подачи, остудить в холодильнике.