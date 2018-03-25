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Глинтвейн с имбирем
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Глинтвейн с имбирем 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Глинтвейн с имбиремИнгредиенты
Красное сухое вино: 750 млКоньяк: 2 столовые ложкиАпельсины: 1 штукаСладкие яблоки: 1 штукаМед: 150 гГвоздика: 15 штукМускатный орех: щепоткаПерец черный молотый: щепоткаМолотый имбирь: 1/2 чайной ложки
Инструкция приготовления
Фрукты вместе с кожурой нарезать небольшими кусочкамиВино перелить в большую кастрюлю, добавить фрукты, поставить греться на плитуБыстро добавить все специи в кастрюлю с вином, довести до кипения, но не кипятить! Сразу же убавить огонь до слабого, 15 минут томитьДобавить в вино мёд, хорошо размешатьДобавить коньяк, аккуратно смешатьПодавать горячим в айриш бокалах. Бокалы можно украсить палочками корицы, долькой апельсина, сахаром
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