Глинтвейн с имбирем

Глинтвейн с имбиремИнгредиенты

Красное сухое вино: 750 млКоньяк: 2 столовые ложкиАпельсины: 1 штукаСладкие яблоки: 1 штукаМед: 150 гГвоздика: 15 штукМускатный орех: щепоткаПерец черный молотый: щепоткаМолотый имбирь: 1/2 чайной ложки

Инструкция приготовления

Фрукты вместе с кожурой нарезать небольшими кусочкамиВино перелить в большую кастрюлю, добавить фрукты, поставить греться на плитуБыстро добавить все специи в кастрюлю с вином, довести до кипения, но не кипятить! Сразу же убавить огонь до слабого, 15 минут томитьДобавить в вино мёд, хорошо размешатьДобавить коньяк, аккуратно смешатьПодавать горячим в айриш бокалах. Бокалы можно украсить палочками корицы, долькой апельсина, сахаром