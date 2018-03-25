Кантуччи с миндалем и цедрой апельсина

Яйцо куриное: 2 штукиЯичный желток: 3 штукиСахар: 120 гМед: 1 столовая ложкаТопленое масло: 50 гПшеничная мука: 450 гРазрыхлитель: 1/2 чайной ложкиВанилин: 1/2 чайной ложкиЦедра апельсина: 3 штукиМиндаль: 150 г Инструкция приготовления

Яйца, желтки, сахар, мед, масло и цедру перемешать. В отдельную миску просеять муку и добавить разрыхлитель, ванилин, орехи целиком. Все ингредиенты перемешать, из полученного теста сформировать на противне два багета. Запекать 20–30 минут в разогретой духовке при 160–180 градусах почти до полной готовности. Пока багет еще горячий, нарезать на части и опять отправить в духовку до состояния сухарей.