Американские пончики с шоколадной глазурью

Ингредиенты

Пшеничная мука: 1,25 стаканаСахар: 1/2 стаканаЯйцо куриное: 2 штукиПахта: 1/2 стаканаТопленое масло: 2 столовые ложкиРазрыхлитель: 1 чайная ложкаМолоко: 1 стаканЛимонный сок: 1 столовая ложкаВанилин: 1/2 чайной ложкиШоколад: 100 г Инструкция приготовления

Если нет возможности купить пахту, готовим ее сами, заранее: 1 стакан молока + 1 столовую ложку сока лимона перемешать и дать постоять 30 минут в теплом месте. Молоко свернется и загустеет, получится пахта. Просеять 1 1/4 чашки муки, добавить разрыхлитель, 0,5 чашки сахара и щепотку соли. В отдельной посуде слегка взбить яйца, пахту, масло и ваниль. Все ингредиенты объединить и тщательно перемешать. Форму для пончиков смазать маслом, формы заполняйте тестом на половину. Выпекать в разогретой до 210 градусов духовке 4–6 минут и еще 5 минут пусть постоят в духовке остынут, тогда можно вынимать. Пончики можно украсить любой глазурью, например, растопить шоколад с молоком на водной бане.