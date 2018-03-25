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Американские пончики с шоколадной глазурью
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Американские пончики с шоколадной глазурью 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Пшеничная мука: 1,25 стаканаСахар: 1/2 стаканаЯйцо куриное: 2 штукиПахта: 1/2 стаканаТопленое масло: 2 столовые ложкиРазрыхлитель: 1 чайная ложкаМолоко: 1 стаканЛимонный сок: 1 столовая ложкаВанилин: 1/2 чайной ложкиШоколад: 100 г  Инструкция приготовления
Если нет возможности купить пахту, готовим ее сами, заранее: 1 стакан молока + 1 столовую ложку сока лимона перемешать и дать постоять 30 минут в теплом месте. Молоко свернется и загустеет, получится пахта. Просеять 1 1/4 чашки муки, добавить разрыхлитель, 0,5 чашки сахара и щепотку соли. В отдельной посуде слегка взбить яйца, пахту, масло и ваниль. Все ингредиенты объединить и тщательно перемешать. Форму для пончиков смазать маслом, формы заполняйте тестом на половину. Выпекать в разогретой до 210 градусов духовке 4–6 минут и еще 5 минут пусть постоят в духовке остынут, тогда можно вынимать. Пончики можно украсить любой глазурью, например, растопить шоколад с молоком на водной бане.
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