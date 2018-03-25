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Салат-торт из морепродуктов
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Салат-торт из морепродуктов 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Салат-торт из морепродуктовИнгредиенты
Кальмары: 6 штукМясо краба: 200 гЯйцо куриное: 6 штукКреветки: 200 гСлабосоленая семга: 300 гМайонез: 200 гЖелатин: 3 чайные ложкиКрасная икра: 100 г  Инструкция приготовления
Все ингредиенты отварить, порезать, оставить несколько креветок для украшения. Желатин замочить в 100 мл воды на 1 час, потом подогреть до растворения желатина и смешать с майонезом. Заправить салат, выложить в форму и убрать в холодильник на ночь. Как только салат застынет, обернуть его семгой и украсить креветками.
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