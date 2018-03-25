Салат-торт из морепродуктов

Салат-торт из морепродуктовИнгредиенты

Кальмары: 6 штукМясо краба: 200 гЯйцо куриное: 6 штукКреветки: 200 гСлабосоленая семга: 300 гМайонез: 200 гЖелатин: 3 чайные ложкиКрасная икра: 100 г Инструкция приготовления

Все ингредиенты отварить, порезать, оставить несколько креветок для украшения. Желатин замочить в 100 мл воды на 1 час, потом подогреть до растворения желатина и смешать с майонезом. Заправить салат, выложить в форму и убрать в холодильник на ночь. Как только салат застынет, обернуть его семгой и украсить креветками.