Французские тосты крок-мадам и крок-месье

Хлеб для тостов: 4 штукиВетчина: 2 кускаСливочное масло: 10 гДижонская горчица: 1 чайная ложкаМолоко: 4 столовые ложкиПшеничная мука: 1 чайная ложкаСыр пармезан: 1 кусок

Инструкция приготовления

Обрезаем корочки у хлеба. 2 кусочка смазываем сливочным маслом и помещаем в духовку на 5–7 минут. Делаем соус. На сковороде растапливаем небольшое количество сливочного масла, добавляем муку, молоко, горчицу и тертый сыр. Перемешиваем до однородной массы. Смазываем соусом оставшиеся два ломтика хлеба. Кладем сверху ветчину, тертый сыр и хлеб из духовки. Ставим готовые тосты в духовку на 5–7 минут, пока сыр не расплавится. Делаем на сливочном масле глазунью. Не повредите желток! Достаем из духовки тосты, на один из них сверху выкладываем глазунью — это крок-мадам со шляпкой.