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Лисички, тушеные в сметане
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Лисички, тушеные в сметане 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Сметана: 200 гЛисички: 600 гЛук репчатый: 1 штукаСливочное масло: по вкусуСоль: по вкусу
Инструкция приготовления
Перед началом приготовления подготовьте лисички — нужно их вымыть, дать воде стечь, крупные грибы нарезать, мелкие оставить целыми. Далее разогреваем в глубокой сковороде на сильном огне сливочное масло. Пассируем в нем тонко нарезанную среднюю головку лука (лук режьте, как больше нравится; я резала по четвертинкам колечек). Лук должен приобрести золотистый оттенок. После чего добавляем грибы. Солим по вкусу, перемешиваем лисички с луком. Грибы пустят воду, на сильном огне она будет выпариваться около 20–25 минут. Периодически нужно помешивать. После того, как выпарится почти вся вода, убавляем огонь до слабого. Добавляем сметану, перемешиваем. И на слабом огне оставляем тушиться еще на 10–12 минут.
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