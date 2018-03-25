Лисички, тушеные в сметане

Ингредиенты

Сметана: 200 гЛисички: 600 гЛук репчатый: 1 штукаСливочное масло: по вкусуСоль: по вкусу

Инструкция приготовления

Перед началом приготовления подготовьте лисички — нужно их вымыть, дать воде стечь, крупные грибы нарезать, мелкие оставить целыми. Далее разогреваем в глубокой сковороде на сильном огне сливочное масло. Пассируем в нем тонко нарезанную среднюю головку лука (лук режьте, как больше нравится; я резала по четвертинкам колечек). Лук должен приобрести золотистый оттенок. После чего добавляем грибы. Солим по вкусу, перемешиваем лисички с луком. Грибы пустят воду, на сильном огне она будет выпариваться около 20–25 минут. Периодически нужно помешивать. После того, как выпарится почти вся вода, убавляем огонь до слабого. Добавляем сметану, перемешиваем. И на слабом огне оставляем тушиться еще на 10–12 минут.