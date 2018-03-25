Протеиновый омлет

Протеиновый омлетИнгредиенты

Яичный белок: 3 штукиЛук репчатый: 1 штукаЖелтый сладкий перец: 40 гФиле индейки: 350 гЯйцо куриное: 2 штукиКрасный сладкий перец: 40 гШпинат: 1 пучокПомидоры: 1 штукаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу

Инструкция приготовления

В большой сковороде смешать лук и перец. Обжарить на оливковом масле. Когда лук станет золотистого цвета, а перец мягким, добавьте соль, перец и нарезанную кусочками грудку индейки. Прожаривать следует до тех пор, пока грудка не станет золотистого цвета. Убавьте огонь на минимум и добавьте яичные белки, перемешав блюдо. Когда яйца будут почти готовы, добавьте помидоры и шпинат. Наслаждайтесь удивительным вкусом питательного и богатого протеином блюда.