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Протеиновый омлет
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Протеиновый омлет 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Протеиновый омлетИнгредиенты
Яичный белок: 3 штукиЛук репчатый: 1 штукаЖелтый сладкий перец: 40 гФиле индейки: 350 гЯйцо куриное: 2 штукиКрасный сладкий перец: 40 гШпинат: 1 пучокПомидоры: 1 штукаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу
Инструкция приготовления
В большой сковороде смешать лук и перец. Обжарить на оливковом масле. Когда лук станет золотистого цвета, а перец мягким, добавьте соль, перец и нарезанную кусочками грудку индейки. Прожаривать следует до тех пор, пока грудка не станет золотистого цвета. Убавьте огонь на минимум и добавьте яичные белки, перемешав блюдо. Когда яйца будут почти готовы, добавьте помидоры и шпинат. Наслаждайтесь удивительным вкусом питательного и богатого протеином блюда.
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