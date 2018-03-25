Маффины с персиками

Маффины с персикамиИнгредиенты

Яйцо куриное: 3 штукиКефир: 1 стаканСахар: 1 стаканТопленое масло: 100 гПшеничная мука: 2 стаканаРазрыхлитель: 1/2 чайной ложкиВанилин: 1/2 чайной ложкиПерсики: 3 штуки

Инструкция приготовления

3 яйца, 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 100 г сливочного масла перемешать. Отдельно просеять 2 стакана муки,1 пакетик разрыхлителя, 1 пакетик ванилина. Все ингредиенты перемешать, тесто разлить по формам. В каждую форму положить нарезанные персики. Выпекать при 200 градусах 25–30 минут.