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Маффины с персиками
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Маффины с персиками 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Маффины с персикамиИнгредиенты
Яйцо куриное: 3 штукиКефир: 1 стаканСахар: 1 стаканТопленое масло: 100 гПшеничная мука: 2 стаканаРазрыхлитель: 1/2 чайной ложкиВанилин: 1/2 чайной ложкиПерсики: 3 штуки
Инструкция приготовления
3 яйца, 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 100 г сливочного масла перемешать. Отдельно просеять 2 стакана муки,1 пакетик разрыхлителя, 1 пакетик ванилина. Все ингредиенты перемешать, тесто разлить по формам. В каждую форму положить нарезанные персики. Выпекать при 200 градусах 25–30 минут.
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