Шоколадная колбаска с печеньем и арахисом

Печенье: 1 кгАрахис: 170 гСгущенное молоко: 1 банкаКакао: 4 столовые ложкиСливочное масло: 1 кусок

Инструкция приготовления

Измельчить печенье на мелкую крошку. Высыпать на скоровороду арахис, немного поджарить (до пощелкивания), очистить от шелухи. Добавить в кастрюлю к измельченному печенью. Добавить в кастрюлю какао, слегка мягкое сливочное масло, вылить банку сгущенки, все тщательно перемешать до однородного цвета. Выложить на целлофан или пищевую пленку в виде колбасы, поставить на 1–2 часа в морозильную камеру, чтобы колбаска застыла. Отрезать маленькими ломтиками и желательно запивать горячим чаем.