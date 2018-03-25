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Шоколадная колбаска с печеньем и арахисом
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Шоколадная колбаска с печеньем и арахисом 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Печенье: 1 кгАрахис: 170 гСгущенное молоко: 1 банкаКакао: 4 столовые ложкиСливочное масло: 1 кусок
Инструкция приготовления
Измельчить печенье на мелкую крошку. Высыпать на скоровороду арахис, немного поджарить (до пощелкивания), очистить от шелухи. Добавить в кастрюлю к измельченному печенью. Добавить в кастрюлю какао, слегка мягкое сливочное масло, вылить банку сгущенки, все тщательно перемешать до однородного цвета. Выложить на целлофан или пищевую пленку в виде колбасы, поставить на 1–2 часа в морозильную камеру, чтобы колбаска застыла. Отрезать маленькими ломтиками и желательно запивать горячим чаем.
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