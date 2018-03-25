Костица (свинина на косточке по-молдавски)

Костица (свинина на косточке по-молдавски) Поясничная часть свинины, нарезанная с косточками.

Ингредиенты

Белое сухое вино: 150 млСвинина: 750 гЧеснок: 1 головкаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу

Инструкция приготовления

Свинину нарезать кусками толщиной 1,5-2 см, со всех сторон очистить от пленок и слегка отбить. Посолить, поперчить, выложить в миску и залить белым вином. Оставить на 1 час. Достать мясо из вина и дать отдохнуть минут 15 на открытой тарелке. Обжарить на гратаре (гриле, в том числе отлично получается на одноразовом гриле, который сейчас продается во всех супермаркетах, только для этого нужен открытый балкон). Жарить по 4-5 минут с каждой стороны до образования корочки. Костицу выложить в один слой на посуду, на которой будете подавать и обмазать раздавленным чесноком.