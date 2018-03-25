Тюна салат с Ко-Пангана

Консервированный тунец в собственном соку: 70 гЗеленый салат: 5 штукПомидоры черри: 5 штукОгурцы: 1/2 штукиМорковь: 200 гКрасный лук: 1 штукаМайонез: 1 столовая ложкаПерец черный молотый: по вкусу

Инструкция приготовления

Листья салата выкладываем на блюдо, на другой край выкладываем красиво пластики свежего огурца. Помидорки черри режем на 4 дольки, тоже выкладываем полукругом. Натираем на крупной терке свежую морковь, выкладываем ее по центру в виде подушки, на эту подушку половину банки измельченного консервированного тунца. Добавляем по вкусу несколько колец красного лука. Заправляем майонезом смешанным с большим количеством черного\душистого молотого перца.