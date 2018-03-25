Сливочная говядина с лесными грибами

Говядина без кости: 500 гЗамороженные лесные грибы: 500 гЛук репчатый: 2 штукиЧеснок: 3 зубчикаМолоко: 2 стаканаПшеничная мука: 2 столовые ложкиСливочное масло: 70 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуЗелень: по вкусу

Инструкция приготовления

Говядину режим кусочками на свой вкус. Кладем в мультиварку и тушим до полной готовности мяса, около 2 часов. Если нет под рукой мультиварки то спасёт обычная сковорода!Лесные грибы размораживаем или нарезаем свежие, помельче. Выкладываем на сковородку, добавляем подсолнечное масло и обжариваем. Лук режем полукольцами и добавляем к грибам, все обжариваем до полуготовности. Берём небольшую кастрюлю, топим сливочное масло, к нему добавляем муку, обжариваем 1-2 минуты, все время помешивая, чтобы не пригорело! В муку с маслом вливаем тёплое молоко, постоянно помешиваем пока не загустеет. Как только соус загустел, выкладываем в него грибы с луком, туда же добавляем мелко порубленный чеснок. Доводим до кипения и выключаем. В мультиварку, где находится говядина, выкладываем соус. Все хорошо перемешиваем, добавляем мелко рубленную зелень (у меня был зелёный лук и укроп) и тушим переодически помешивая!

На гарнир хорошо подойдёт пюре, спагетти, рис, греча! Приятного аппетита!