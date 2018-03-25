Мясо по-французски с картофелем, помидорами и сыром

Ингредиенты

Картофель: 5 штукСвинина: 300 гЛук: 1 штукаПомидоры: 2 штукиСыр: 200 гМайонез: 150 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу

Инструкция приготовления

Свинину нарезать тонкими ломтиками и отбить. Подготовить противень, постелить бумагу для выпечки и выложить свинину. Посолить, поперчить, немного смазать майонезом. Сверху на свинину выложить нарезанный кружочками картофель. Посолить и смазать майонезом. Далее на картофель выложить нарезанный кольцами лук. Нарезать кружочками помидоры и выложить на лук, посолить и смазать майонезом. Противень поставить в духовку на 45–50 минут при температуре 200 градусов. По готовности достать противень, обильно посыпать блюдо тертым сыром и поставить обратно в духовку, пока сыр не расплавится.