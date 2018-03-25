Слоеное пирожное с клубникой и маскарпоне

Ингредиенты

Сыр маскарпоне: 125 гКлубника: 200 гСлоеное тесто: 1 штукаСахар: по вкусу

Инструкция приготовления

Раскатать 2 пласта готового слоеного теста, сложить каждый пласт пополам и вырезать форму (я выбрала сердце). Получится 4 сердечка. В 2 кусочках вырезать маленькие сердечки посередине. Отправить тесто в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Нарезать клубнику мелкими кубиками и смешать с сыром. По желанию добавить сахар и перемешать до полного растворения. Вынуть тесто из духовку и собрать пирожное, смазав одну часть теста кремом и накрыв второй частью.