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Слоеное пирожное с клубникой и маскарпоне
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Слоеное пирожное с клубникой и маскарпоне 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Сыр маскарпоне: 125 гКлубника: 200 гСлоеное тесто: 1 штукаСахар: по вкусу
Инструкция приготовления
Раскатать 2 пласта готового слоеного теста, сложить каждый пласт пополам и вырезать форму (я выбрала сердце). Получится 4 сердечка. В 2 кусочках вырезать маленькие сердечки посередине. Отправить тесто в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Нарезать клубнику мелкими кубиками и смешать с сыром. По желанию добавить сахар и перемешать до полного растворения. Вынуть тесто из духовку и собрать пирожное, смазав одну часть теста кремом и накрыв второй частью.
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