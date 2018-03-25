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Чахохбили из цыплёнка
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Чахохбили из цыплёнка 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Чахохбили из цыплёнкаИнгредиенты
Цыпленок: 2 штукиПомидоры: 3 штукиЛук репчатый: 2 гЧеснок: 3 зубчикаБелое сухое вино: 100 млКинза: 1 пучокХмели-сунели: 1/2 столовой ложкиШафран: 1/2 столовой ложкиПерец чили: 1 штука
Инструкция приготовления
Цыплят порубить на средние кусочки, посолить, поперчитьНа сильно разогретой сковороде обжарить порционно кусочки цыплят до золотистой корочки (около 5 минут с каждой стороны)
Пока жарятся цыплята — нарезаем лук полукольцами, томаты надрезаем крестообразно, заливаем кипятком на 5 минут, снимаем с томатов кожу. Обжаренные кусочки цыплят переложить в глубокую посуду, в которой впоследствии будем их тушить.
На той же сковороде обжариваем лук до золотистого цвета, за пару минут до готовности лука добавляем к нему мелко нарубленный чеснок, отправляем к курице, и ставим цыплят с луком и чесноком на самый маленький огонь, накрываем крышкой. Помидоры нарезаем мелкими кубиками, отправляем к курице, тушим около 10 минут. Добавляем вино, тушим 10 минут.
Солим, перчим, добавляем специи и перец чили. Тушим ещё 15 минут. Рубим кинзу, снимаем чахохбили с огня, добавляем кинзу. Даём настояться минут 10. Идеально подавать с рисом.
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