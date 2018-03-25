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Цыпленок терияки
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Цыпленок терияки 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Цыпленок териякиИнгредиенты
Цыпленок: 500 гОтварной картофель: 50 гПомидоры черри: 50 гСладкий красный лук: 10 гСалат корн: 5 гСоус терияки: 40 млУкроп: 2 гЛук-порей: 20 гКунжут: 3 гСоль: 2 гПерец черный молотый: 3 г  Инструкция приготовления
Филе цыпленка половинку посолить, поперчить и обжарить до золотистого цвета на растительном масле. Кожу смазать половиной соуса теремки и запечь в духовке 7-8 мин., при температуре 180 градусов. На сковороде отдельно обжарить картофель, нарезанный дольками до золотистого цвета, добавить красный лук и лук порей, нарезанные кольцами. В конце добавить помидоры чери, разрезанные на 4 части. Немного обжарить, добавить рубленный укроп. На одну сторону тарелки выложить гарнир, на другую цыпленка, полить его оставшимся соусом терияки. Посыпать кунжутом и украсить корном.
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