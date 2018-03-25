Осенний суп из тыквы с креветками и кокосовым молоком

Ингредиенты

Тыква сквош: 400 гКарри: 2 столовые ложкиКокосовое молоко: 90 млИмбирь: по вкусуЧеснок: 2 головкиМаленькие очищенные вареные креветки: 100 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу

Инструкция приготовления

Разрезать тыкву на пять частей, освободить от семян, очистить от кожуры. Поместить в кастрюлю с холодной водой и поставить на огонь до готовности. Достать тыкву, слить отдельно воду, она еще понадобится. Поместить маленькие порции в блендер и влить немного оставшегося тыквенного бульона, чтобы суп был достаточно жидким. Помолоть все части тыквы до конца (до превращения в жидкое пюре). Добавить кокосовое молоко и нарезанные вареные креветки. Выдавить чеснок в суп, потереть на тёрке имбирь и также добавить в суп. Добавить соль, перец и 2 ложки карри по вкусу. Отдельно можно подать с сухариками.