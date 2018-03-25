Ещё
Осенний суп из тыквы с креветками и кокосовым молоком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Осенний суп из тыквы с креветками и кокосовым молоком 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Тыква сквош: 400 гКарри: 2 столовые ложкиКокосовое молоко: 90 млИмбирь: по вкусуЧеснок: 2 головкиМаленькие очищенные вареные креветки: 100 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу
Инструкция приготовления
Разрезать тыкву на пять частей, освободить от семян, очистить от кожуры. Поместить в кастрюлю с холодной водой и поставить на огонь до готовности. Достать тыкву, слить отдельно воду, она еще понадобится. Поместить маленькие порции в блендер и влить немного оставшегося тыквенного бульона, чтобы суп был достаточно жидким. Помолоть все части тыквы до конца (до превращения в жидкое пюре). Добавить кокосовое молоко и нарезанные вареные креветки. Выдавить чеснок в суп, потереть на тёрке имбирь и также добавить в суп. Добавить соль, перец и 2 ложки карри по вкусу. Отдельно можно подать с сухариками.
Eda.ru: последние новости
Глинтвейн с имбирем Мясо по-аргентински Яичница овощная по-итальянски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок35
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини93
Чехова похудела и показала откровенное фото6
Волочкова показала, как моется в бане242
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение