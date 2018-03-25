Поп-корн из курицы

Поп-корн из курицыИнгредиенты

Куриное филе: 500 гКукурузная мука: 300 гМолотый сушеный чеснок: 2 столовые ложкиПерец черный молотый: 1 столовая ложкаСладкая паприка: 1 столовая ложкаСоль: по вкусуНатуральный йогурт: 300 гПодсолнечное масло: по вкусу

Инструкция приготовления

Смешиваем чесночный порошок, черный молотый перец и паприку. Делим смесь на 2 части (одна часть пойдёт для маринада, вторая для панировки). Если хотите поострее, замените часть черного перца кайенским (чили) перцем. Режим филе на кусочки размером приблизительно 1,5 х 2 см. В глубокой миске соединяем 1 часть смеси с нарезанным филе, солим по вкусу, хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на пол часа — час. В миске побольше смешиваем вторую часть смеси с мукой и приправляем солью по вкусу, чтобы панировка не была пресной. Достаём курицу из холодильника, панируем курицу в муке, затем окунаем её в йогурт. Затем снова панируем в муке. Потом выкладываем кусочки на решётку, чтобы они слегка подсохли, 10-15 минут будет вполне достаточно. В кастрюлю с толстым дном наливаем 2,5-3 см. растительного масла, ставим на огонь менее среднего и нагреваем масло. Бросаем наши кусочки в масло, они должны кипеть, но не сильно. Жарим 3-4 минуты до ярко золотистого цвета. Если у вас будет жариться быстрее, значит у вас перегрето масло, убавьте ещё огонь. Жарить в несколько этапов, чтобы при жарке кусочки свободно плавали в масле и не слипались. Вынимаем шумовкой на бумажное полотенце, чтобы дать стечь лишнему маслу.

Подавать можно сразу. Поп-корн получается хрустящим снаружи и сочным внутри. Приятного аппетита!