Белый мед

Белый медИнгредиенты

Мед: 1,5 кгВода: 8 лЖелатин: 1/2 чайной ложкиХмель: 40 гСемена кардамона: 2 штуки

Инструкция приготовления

Мед положить в эмалированное ведро, залить 8 л кипятка и оставить до следующего дня. На второй день смесь прокипятить в течение часа. Затем добавить хмель, прокипятить (с небольшими перерывами) еще 4 — 5 раз. Когда мед остынет до комнатной температуры, перелить его в крепкий бочонок и, добавив в него кардамон и распущенный в воде желатин, хорошо закупорить. После того, как мед настоится и перебродит в течение 15-20 дней, разлить его в бутылки, которые хорошо закупорить, сложить в прохладное место. Через 3 месяца мед готов к употреблению.