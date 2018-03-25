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Белый мед
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Белый мед 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Белый медИнгредиенты
Мед: 1,5 кгВода: 8 лЖелатин: 1/2 чайной ложкиХмель: 40 гСемена кардамона: 2 штуки
Инструкция приготовления
Мед положить в эмалированное ведро, залить 8 л кипятка и оставить до следующего дня. На второй день смесь прокипятить в течение часа. Затем добавить хмель, прокипятить (с небольшими перерывами) еще 4 — 5 раз. Когда мед остынет до комнатной температуры, перелить его в крепкий бочонок и, добавив в него кардамон и распущенный в воде желатин, хорошо закупорить. После того, как мед настоится и перебродит в течение 15-20 дней, разлить его в бутылки, которые хорошо закупорить, сложить в прохладное место. Через 3 месяца мед готов к употреблению.
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