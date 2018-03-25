Баранья корейка с соусом из анчоусов и кукурузой на гриле

Баранья корейка: 500 гСливочное масло: 100 гРастительное масло: 100 млЧеснок: 4 зубчикаАнчоусы: 50 гПочатки кукурузы: 1 штука

Инструкция приготовления

Подготовьте баранью корейку. Положите на сутки в холодильник, завернув в полотенце, чтобы ушла вся влага. Прежде чем обжаривать, дайте баранине набрать комнатную температуру. Разрежьте вдоль ребер, чтобы в каждом куске было по 3–4 штуки. Обжарьте на растительном масле с каждой стороны, затем поставьте в духовку на 10–15 минут при температуре 180 градусов в зависимости от степени прожарки. Соус. Мелко нарежьте чеснок, анчоусы. Смешайте. В сотейнике разогрейте растительное масло, затем добавьте сливочное. Добавьте чеснок с анчоусами. Ни в коем случае не доводите до кипения. Взбейте венчиком или блендером, кому как нравится. Посолите, добавьте перец по вкусу. Варенную кукурузу обжарьте на сливочном масле. Разрежьте пополам на две порции. Прежде чем разделить баранину по ребру, накройте ее миской на несколько минут. Затем разрежьте вдоль каждого ребра.