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Салат Коул Слоу с чесночным маслом
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Салат Коул Слоу с чесночным маслом 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Капуста: 100 гКраснокочанная капуста: 50 гМорковь: 40 гСельдерей: 20 гУкроп: 2 гПетрушка: 2 гКинза: 2 гКонсервированная кукуруза: 40 гМята сушеная: 2 гСок лайма: 2 млСоус айоли: 100 гСметана 20%-ная: 15 гСоевый соус: 8 млЛимонный сок: 6 млМолоко 3,5%-ное: 20 млСоль: по вкусуЧесночное масло: по вкусу
Инструкция приготовления
Нарезать соломкой два вида капусты, морковь, сельдерей, измельчить укроп, петрушки и кинзуДобавить в салат зерна кукурузы, добавив сок лайма, соль и щепотку сухой мятыДля заправки салата смешать соус Айоли, сметану, соевый соус, лимонный фреш, молоко, соль и чесночное маслоГотовый салат подать в тарелке, добавив приготовленный соус
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