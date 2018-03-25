Сыроедческий малиновый пирог с кешью

Сырой кешью: 1,5 стаканаЛимонный сок: 80 млВанильный стручок: 1 штукаКокосовое масло: 60 млМед: 60 гМалина: 160 гМиндаль: 65 гФиники: 6 штукМорская соль: 1/4 чайной ложки

Инструкция приготовления

Кешью (замочить в воде минимум на 5 часов).

Застелите форму бумагой для выпечки или пищевой плёнкой. Измельчите в комбайне финики, миндаль и соль: масса должна быть однородной и достаточно липкой — проверить можно, скатав в руках небольшой шарик. Выложите орехово-финиковую смесь в форму, хорошо утрамбуйте и выровняйте поверхность. Измельчите и перемешайте в кухонном комбайне кешью, лимонный сок, ваниль, кокосовое масло и мёд до полной однородности. Залейте примерно две трети смеси в форму. В оставшуюся смесь добавьте малину, снова тщательно измельчите и перемешайте. Вылейте смесь на первый слой начинки и поставьте десерт в холодильник или морозильную камеру до полного застывания. Достаньте пирог из холодильника за полчаса до подачи и разрежьте ножом, нагретым под горячей водой. Рецепт рассчитан на форму диаметром 18 см.